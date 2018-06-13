В Госсовете РТ предложили проводить мониторинг применения татарского языка

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Фото: gossov.tatarstan.ru
(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Проводить мониторинг применения татарского языка как государственного в Татарстане предложил сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам заместитель председателя экспертного совета при этом комитете Марат Лотфуллин.
«Есть ли мониторинг использования татарского языка как государственного в деятельности организаций, а также родных языков? Этот вопрос я задаю потому, что в последнее время главным аргументом к татарскому языку как государственному было его неиспользование в жизни и деятельности государственных органов республики, низкий уровень потребности в жизни. Существуют ли план и программа по использованию родных языков в деятельности министерств, подведомственных организаций?», – обратился с вопросом Марат Лотфуллин к представителям Минобрнауки и Министерства по делам молодежи и спорту РТ.
Заместитель министра образования и науки РТ Лариса Сулима ответила, что такие программы существуют, мониторинг проводится. «Все предыдущие учебные годы такой мониторинг у нас проводился. Кроме того, все мероприятия, которые организовывает министерство, обязательно проводятся на двух языках, в том числе и культурные. Минимум у нас всегда был – 50 на 50. Неважно, какая аудитория. Татарский язык как свой государственный язык мы всегда представляем. Кроме того, проводятся языковые профильные смены, как для детей-татар, так и для тех, кто не является носителем этого языка», – рассказала она.
По словам замминистра образования и науки, в Татарстане 2 тыс. участников Российского движения школьников отправятся в этом году в смену, где основным языком будет татарский. «И не важно, из каких классов дети. Ребенок воспринимает татарский язык лучше всего во время игры. Поэтому в прошлом году мы запустили проект “Игры татар” в рамках дополнительного образования детей», – подчеркнула она.
«В нашем ведении 28 лагерей. Организует и “Сэлэт”, мы поддерживаем. В прошлом году на встрече с Президентом РТ было 5 тыс. детей в этом лагере. Президент республики в этом году поддержал трехкратное увеличение смен, проводимых на татарском языке. 15 тыс. молодых людей будет иметь возможность через эти лагеря в рамках фонда “Сэлэт” пройти через эти смены», – добавил заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Рустам Гарифуллин.
«Ни традиции, ни язык генетически не передаются, только в процессе воспитания. Оно у нас в основном осуществляется в государственных образовательных учреждениях. Передача в системе образования традиций и языка – вопрос очень важный», – заметил Марат Лотфуллин.
По его мнению, необходимо проводить мониторинг кадров, обучения и воспитания школьников, в том числе в национальных образовательных организациях.
«Там, где учат родной язык, где есть тяга к языку, там и преступности будет меньше. Язык – это традиции, культура народа, его генофонд. До тех пор, пока этот вопрос не будет решен, ничего у нас не сдвинется с места. Я считаю, что надо учить язык, но решения этого вопроса нет. Заставлять обучать или учить язык в факультативе? – заявил художественный руководитель Казанского Русского драматического театра им. В. Качалова Александр Славутский. – Все упирается в талант. Если есть талантливые педагоги татарского языка, тогда и все остальное будет прилагаться к этому. Школа, детский сад должны найти личностные мотивации ребенка».
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