Главное
Премьер-министр Татарстана посетил казанский пресс-центр ЧМ-2018

Татар-информ

13 июня 2018, 17:52

Наука и образование

В РТ с начала года покончили с собой семь школьников

Рекомендуем

В Госсовете РТ рассмотрели вопрос о развитии воспитания обучающихся.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). С начала года в Татарстане добровольно ушли из жизни семь школьников. Об этом сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам сообщила заместитель министра образования и науки РТ Лариса Сулима.

Председатель комитета Разиль Валеев поинтересовался у замглавы Минобрнауки РТ, «почему в национальных гимназиях и школах Татарстана меньше преступности».

«Мы не делим образовательные организации по национальному признаку, у нас одинаковые, общие подходы. Если брать по количеству тестирований на предмет применения запрещенных веществ, то в этом году всего три положительные пробы, в крупных городах», – рассказала Сулима.

По ее словам, студентами профессиональных образовательных организаций в этом году совершено 58 противоправных действий разного уровня.

«Профилактическая работа выстроена одинаково. Сегодня на внутришкольном учете состоят 3 тыс. 42 ребенка и более 2 тыс. детей состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Однако мы никогда не делили национальные школы от общеобразовательных, коррекционных или кадетских. Причем последние противоправные действия имеют место быть как в коррекционных, так и кадетских школах. Все воспитываются в одинаковой среде. Есть у нас случаи суицида. Семь детей с начала календарного года добровольно ушли из жизни. Среди них не только русские, но и татары», – подчеркнула замминистра образования и науки РТ.

Сулима пообещала проанализировать ситуацию с преступностью среди учащихся образовательных организаций. 

Следующая новость

В Госсовете РТ озаботились сокращением педагогов татарского языка в детсадах
Новости дня
19:20
Минниханов и Браверман обсудили сотрудничество Татарстана и Корпорации МСП

Рустам Минниханов в Москве провел ряд встреч в федеральных структурах.

19:14
Первыми муфтия РТ с праздником Ураза-байрам поздравили представители Палестины

Свои поздравления с наступающим праздником также направили другие представители духовенства разных стран.

19:06
В Альметьевске молодые специалисты сразились в конкурсе «А ну-ка, доктора»

Конкурс молодых специалистов «А ну-ка, доктора!» проводится с 1987 года и уже стал традицией.

19:00
После капремонта в Казани откроется два подростковых клуба

Ожидается, что посещаемость клубов увеличится.

18:52
В Зеленодольске состоится полумарафон-кросс для детей и взрослых

В программе соревнований четыре разноплановые дистанции: 1 км, 3 км, 10 км, 21.1 км, а также детский забег на 600 м.

18:46
На озере Лебяжье отметят Сабантуй

На обновленной территории разместятся несколько площадок с различной тематикой.

18:44
Банки реструктурируют долги погорельцов ТЦ «Порт»

Пострадавшим от пожара предпринимателям перенесут часть платежей по кредитам.

18:38
В театре Тинчурина состоится премьера спектакля «Это так! Да нет, вот так!»

Спектакль расскажет зрителю о вечных темах – человечности, жизни и любви.

18:24
В Менделеевске после капремонта открылся подростково-молодежный клуб «Мастер»

Обновление клуба состоялось благодаря республиканской программе капитального ремонта подростковых клубов.

18:22
Энергоснабжение в Крыму восстановлено
18:16
Путин уволил Клименко с поста советника Президента РФ
18:10
Британия начнет выдавать спецвизы основателям IT-стартапов
18:04
Татарстанские кадеты отправились в оборонно-спортивный лагерь в Нижегородской области

В лагере «Гвардеец» ученики кадетских школ РТ будут жить на территории военного гарнизона, общаться с боевыми офицерами и посещать экскурсии.

18:00
«ГПМ Матч» и «Ростелеком» представляют телеканал «Матч! Ультра» о ЧМ по футболу FIFA 2018
17:57
Фото перевернувшегося внедорожника в Советском районе Казани

ДТП произошло сегодня днем на Танковом кольце.

17:56
Кинокритики назвали лучший мультфильм всех времен
17:52
В РТ с начала года покончили с собой семь школьников

В Госсовете РТ рассмотрели вопрос о развитии воспитания обучающихся.

17:43
Девятимесячный ребенок остался жив в страшной аварии под Заинском

ДТП с участием фуры и двух легковых автомобилей произошло во вторник, 12 июня, на въезде в Заинск со стороны Альметьевска.

17:42
На Крымском мосту установили новый рекорд интенсивности движения
17:36
В Крыму начали восстанавливать электроснабжение
17:34
Туристический авиапоток в Казань в период проведения ЧМ-2018 вырос на 3,8 процента

В среднем туристы заплатили за авиабилеты в обе стороны 9 тыс. 124 рубля.

17:30
Уроженец Нижнекамска понесет флаг на церемонии открытия чемпионата мира в Лужниках

Алексей Фокеев известен тем, что второй год подряд ему выпадает честь выносить 9 мая на Красную площадь Знамя Победы.

17:28
Госдума продлила весеннюю сессию до 29 июля
17:22
В ИА «Татар-информ» расскажут о чемпионате мира по корэш

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

17:20
В Госсовете РТ озаботились сокращением педагогов татарского языка в детсадах

Замминистра образования и науки РТ пообещала изучить статистику о сокращении учителей татарского языка в детских садах и школах.

События

13 июняПарк на кладбище, храм в бывшей тюрьме и загадочный «Эрмитаж»: Какие тайны хранит в себе Казань и куда за ними идти

13 июняВысокая кухня в национальном стиле: «Татарская усадьба» примет гостей ЧМ-2018

13 июняГузель Яхина: Не хочу идти под ручку с Зулейхой всю жизнь

13 июняВыживет ли татарский театр без дзуйхицу: размышления об итогах форума «Науруз»

13 июняUMMA-LAND: Какие подарки дарят на Ураза-байрам в Казани и других городах России

12 июняРустам хазрат Хайруллин: Молитва в Ночь Предопределения равносильна непрерывной молитве в течение 83 лет

12 июня«Камал мэктэбе»: татарский театр между деревней и городом, или Восемь легендарных спектаклей Камаловского