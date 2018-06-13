В РТ с начала года покончили с собой семь школьников

В Госсовете РТ рассмотрели вопрос о развитии воспитания обучающихся.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). С начала года в Татарстане добровольно ушли из жизни семь школьников. Об этом сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам сообщила заместитель министра образования и науки РТ Лариса Сулима.

Председатель комитета Разиль Валеев поинтересовался у замглавы Минобрнауки РТ, «почему в национальных гимназиях и школах Татарстана меньше преступности».

«Мы не делим образовательные организации по национальному признаку, у нас одинаковые, общие подходы. Если брать по количеству тестирований на предмет применения запрещенных веществ, то в этом году всего три положительные пробы, в крупных городах», – рассказала Сулима.

По ее словам, студентами профессиональных образовательных организаций в этом году совершено 58 противоправных действий разного уровня.

«Профилактическая работа выстроена одинаково. Сегодня на внутришкольном учете состоят 3 тыс. 42 ребенка и более 2 тыс. детей состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Однако мы никогда не делили национальные школы от общеобразовательных, коррекционных или кадетских. Причем последние противоправные действия имеют место быть как в коррекционных, так и кадетских школах. Все воспитываются в одинаковой среде. Есть у нас случаи суицида. Семь детей с начала календарного года добровольно ушли из жизни. Среди них не только русские, но и татары», – подчеркнула замминистра образования и науки РТ.

Сулима пообещала проанализировать ситуацию с преступностью среди учащихся образовательных организаций.