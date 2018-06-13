В Госсовете РТ озаботились сокращением педагогов татарского языка в детсадах

Замминистра образования и науки РТ пообещала изучить статистику о сокращении учителей татарского языка в детских садах и школах.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам заместитель председателя экспертного совета при комитете Марат Лотфуллин попросил прокомментировать ситуацию с сокращением педагогов татарского языка в детсадах.

«Почему сокращается количество учителей татарского языка в детских садах?» – спросил Марат Лотфуллин у заместителя министра образования и науки РТ Ларисы Сулимы.

Замглавы Минобрнауки РТ ответила, что не владеет информацией о сокращении таких педагогов.

«По поводу сокращения численного состава учителей татарского языка в детских садах и школах, не могу сейчас вам привести конкретные примеры. Информацией о том, что у нас где-то массово происходит сокращение, я на данный момент не владею. Могу сказать, что у нас есть билингвальные детские сады. То есть Министерство образования и науки республики всячески поддерживает, в том числе, педагогов, которые знают второй государственный язык – татарский. Соответственно, образование и воспитание у нас всегда доступно как на русском, так и на татарском языке», – сказала Лариса Сулима.

«Что идет массовое сокращение учителей татарского языка в детских садах, не готова ответить, но готова принять в работу и поднять эту статистику, если она имеется», – добавила замминистра образования и науки РТ.