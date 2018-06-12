Виновником гибели 11 человек на Волге СКР счел пьяного капитана

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Фото: sledcom.ru
(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Виновником гибели 11 человек на Волге близ Волгограда при столкновении катамарана и баржи был владелец и капитан прогулочного судна, который управлял им в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
По имеющейся информации, капитан «полностью проигнорировал как световые, так и звуковые предупреждающие сигналы, доносящиеся с баржи».
Кроме того, следствию удалось установить, что на катамаране находились 16 человек, хотя его вместимость позволяет перевозить не более 12. 2. Судно не было зарегистрировано и не стояло на необходимых учетах с 2017 года, отметила Петренко. Ранее Ространснадзор выяснил, что владелец катамарана не имел разрешения на перевозку пассажиров.
Уголовное дело расследует Южное следственное управление на транспорте СКР, оно находится на контроле центрального аппарата ведомства.
По информации источника ТАСС во властных структурах Волгоградской области, владельцем и капитаном катамарана был бывший глава Калачевского района региона Дмитрий Хахалев.
В 2009 году экс-чиновник был осужден на четыре года лишения свободы по пяти статьям. В том числе он был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера и хулиганстве с применением оружия.
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