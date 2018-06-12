Капитан столкнувшегося с баржой у Волгограда катамарана был пьян

Судном управлял владелец – ранее судимый экс-глава Калачевского района Хахалев.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Капитан катамарана, столкнувшегося с баржой на Волге у Волгограда, в момент столкновения был пьян. Об этом рассказал глава Волгоградского областного бюро судмедэкспертизы Вячеслав Барканов, передает ТАСС.

По его словам, судмедэксперты уже исследовали тела восьми из 11 погибших. У капитана катамарана в крови присутствовал алкоголь в концентрации 2,17 промилле, что соответствует средней степени опьянения, пояснил Барканов.

По информации источника агентства во властных структурах Волгоградской области, судном управлял его владелец – экс-глава Калачевского района региона Дмитрий Хахалев, бывший до того депутатом городской Думы Волгограда.

Хахалев лишился должности из-за возбужденного против него уголовного дела. В 2009 году он был признан виновным по пяти статьям Уголовного кодекса РФ. В том числе его осудили за насильственные действия сексуального характера и хулиганство с применением оружия. Бывший чиновник получил четыре года колонии.

Трагедия случилась вчера вечером в 250 м от берега – прогулочный катамаран столкнулся с баржой. В результате из 16 находившихся на борту катамарана людей погибли 11. Трое из пятерых спасенных доставлены в больницы.