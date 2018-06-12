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(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Жертвами столкновения катамарана и баржи под Волгоградом стали 10 человек, сообщает ТАСС.
Трагедия произошла накануне вечером в 250 метрах от берега. По предварительным данным, катамаран, на котором находились 16 человек, врезался в толкач-буксир.
В результате ЧП погибли 10 человек. Судьба еще одного пока неизвестна. Спасателям удалось вытащить из воды 7 пострадавших. Они были доставлены в больницы Волгограда. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
В акватории Волги продолжается поисково-спасательная операция.
Как сообщает СМИ со ссылкой на ГУ МЧС по региону, люди, плывшие на катамаране, были без спасательных жилетов.
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