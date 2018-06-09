Появилось видео момента столкновения «девятки» и автовышки, в которой пассажир лишился головы

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Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Набережные Челны, 12 июня, «Тататр-информ», Эльвира Мухаметдинова). Появилось видео момента столкновения «девятки» и автовышки на проспекте Мира в Набережных Челнах, в которой пассажир лишился головы.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что авария произошла в два часа ночи 9 июня. «Лада» 9-й модели на полном ходу врезалась в автовышку «ГАЗ Валдай», которая остановилась для ремонта электроосвещения. 21-летнего водителя с травмами госпитализировали в БСМП. 21-летнему пассажиру платформой «Валдая» отрезало голову.
Видеорегистратор одного из проезжавших мимо машин зафиксировал момент столкновения.
Также в социальных сетях появилось видео, на котором демонстрируется «Валдай» после аварии. Комментатор на татарском языке утверждает, что на платформе остались фрагменты головного мозга. Человек за кадром также сообщает, что госпитализированный 21-летний водитель позже скончался. Данная информация официально пока не подтверждена.
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