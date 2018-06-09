Появилось видео момента столкновения «девятки» и автовышки, в которой пассажир лишился головы

На предприятии «Горсвет» сняли на телефон, как выглядел «Валдай» сразу после аварии.

(Набережные Челны, 12 июня, «Тататр-информ», Эльвира Мухаметдинова). Появилось видео момента столкновения «девятки» и автовышки на проспекте Мира в Набережных Челнах, в которой пассажир лишился головы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что авария произошла в два часа ночи 9 июня. «Лада» 9-й модели на полном ходу врезалась в автовышку «ГАЗ Валдай», которая остановилась для ремонта электроосвещения. 21-летнего водителя с травмами госпитализировали в БСМП. 21-летнему пассажиру платформой «Валдая» отрезало голову.

Видеорегистратор одного из проезжавших мимо машин зафиксировал момент столкновения.

Также в социальных сетях появилось видео, на котором демонстрируется «Валдай» после аварии. Комментатор на татарском языке утверждает, что на платформе остались фрагменты головного мозга. Человек за кадром также сообщает, что госпитализированный 21-летний водитель позже скончался. Данная информация официально пока не подтверждена.