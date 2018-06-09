Фото смертельной аварии в Набережных Челнах, в которой пассажир лишился головы

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Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). В распоряжении ИА «Татар-информ» появились фотографии смертельной аварии в Набережных Челнах, в которой пассажир лишился головы. Их агентству предоставила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о страшной аварии на проспекте Мира в Набережных Челнах пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 около двух часов ночи в субботу, 9 июня. Очевидцы сообщили, что «Лада» 9-й модели на полном ходу врезалась в «ГАЗ Валдай».
К месту аварии прибыли сотрудники пожарно-спасательного подразделения ПСЧ №56. Они экстренно отключили аккумуляторы у искореженной легковушки и с помощью специального инструмента смогли деблокировать из «девятки» 21-летнего водителя. С травмами различной степени тяжести молодого человека доставили в БСМП.
У 21-летнего пассажира «Лады» травмы оказались не совместимыми с жизнью, и он скончался на месте происшествия. Как сообщают в соцсетях очевидцы аварии, пассажиру отечественного авто в ДТП отрезало голову.
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