«Лада» 9-й модели на полном ходу врезалась в автовышку «ГАЗ Валдай», которая остановилась для ремонта электроосвещения.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). В социальных сетях появилось видео аварии в Набережных Челнах, в которой пассажиру оторвало голову.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в страшной аварии на Проспекте Мира в Набережных Челнах, пассажир отечественной легковушки лишился головы.

Авария произошла в два часа ночи 9 июня. «Лада» 9-й модели на полном ходу врезалась в автовышку «ГАЗ Валдай», которая остановилась для ремонта электроосвещения.

21-летнего водителя с травмами госпитализировали в БСМП. 21-летнему пассажиру платформой «Валдая» отрезало голову.