Глава МИД Канады предложила не переходить на личности из-за разногласий в G7

По мнению Фридланд, оскорбления не помогают в выстраивании отношений.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Министр иностранных дел Канады Христя Фридланд предложила воздержаться от перехода на личности из-за разногласий между странами «Большой семерки», передает телеканал ABC News.

Дипломат подчеркнула, что такое поведение не является «уместным или эффективным способом выстраивания отношений».

Ранее главный экономический советник Президента США Ларри Кудлоу обвинил Премьер-министра Канады Джастина Трюдо в нанесении «удара в спину» Штатам, а глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро пообещал политику «специальное место в аду».