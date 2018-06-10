Глава МИД Канады предложила не переходить на личности из-за разногласий в G7

Рекомендуем
(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Министр иностранных дел Канады Христя Фридланд предложила воздержаться от перехода на личности из-за разногласий между странами «Большой семерки», передает телеканал ABC News.
Дипломат подчеркнула, что такое поведение не является «уместным или эффективным способом выстраивания отношений».
Ранее главный экономический советник Президента США Ларри Кудлоу обвинил Премьер-министра Канады Джастина Трюдо в нанесении «удара в спину» Штатам, а глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро пообещал политику «специальное место в аду».
Следующая новость
Любимое место отдыха маленьких елабужан и их матерей уже несколько лет пустует.
В одном из казанских ресторанов состоялось открытие выставки «Вера. Надежда. Футбол».
Оформленный по-новому пешеходный переход появился возле здания мэрии Казани.
Бывший президент казанского «Рубина» вспомнил, как были подписаны две легенды казанского клуба.
Президент федерации футбола РТ Александр Гусев уверен, что в будущем году «Рубин» заиграет гораздо лучше.
Наставник «Зенита» прокомментировал победу над УНИКСом в матче за третье место первенства.
Наставник УНИКСа философски отреагировал на поражение от «Зенита» в матче за третье место первенства.
Праздничная повозка с девушками в национальных костюмах проехала по улицам города.
Казанский клуб в матче за бронзовую медаль уступил питерскому «Зениту».
В торговых точках в многоквартирных домах, если вход для покупателей организован со стороны двора, реализация алкоголя запрещена.
10 июняЭкс-балерина без крыши над головой: 83-летняя пенсионерка из Казани ютится у знакомых и пытается отсудить собственную мебель
10 июняГраффити с Акинфеевым в центре города, фанфест у дома-робота, канализационные люки с футбольной символикой: как Калининград готовится к ЧМ-2018?