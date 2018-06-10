Глава МИД Канады анонсировала ответ на американские пошлины

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(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Канада разделяет общую позицию по американским пошлинам на алюминий и сталь с Европейским Союзом, Мексикой и Японией, причем партнеры готовятся к ответным мерам. Об этом заявила глава канадского МИД Христя Фридланд, передает РИА Новости.
При этом Фридлянд подчеркнула, что жалоба во Всемирную торговую организацию уже направлена.
С 1 июня Соединенные Штаты ввели пошлины на сталь и алюминий из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Именно реакция Премьер-министра Канады Джастина Трюдо на американские пошлины привела к тому, что американская делегация не стала подписывать итоговое коммюнике саммита «Большой семерки».
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