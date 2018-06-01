Вашингтон вводит пошлины на сталь и алюминий из ЕС, Канады и Мексики

В отношении ЕС, Канады и Мексики будут действовать пошлины в размере 25 процентов на сталь и 10 процентов на алюминий.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). С 1 июня Правительство США начало взимать импортные пошлины на продукцию из стали и алюминия, которую поставляют на американский рынок ЕС, Канада и Мексика. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на министра торговли США Уилбура Росса.

«Следовательно, в отношении них (ЕС, Канады и Мексики — прим. Т-и) будут действовать пошлины в размере 25 процентов на сталь и 10 процентов на алюминий начиная с сегодняшней полуночи», — заявил Росс. Исключение для этих торговых партнеров США действовали до полуночи 31 мая, подчеркнул министр. Также для Аргентины, Австралии и Бразилии вводятся ограничения на поставки этих металлов в США, но без прямых пошлин. Росс объяснил такое решение перенасыщением мирового рынка стали и алюминия.