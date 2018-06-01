Вашингтон вводит пошлины на сталь и алюминий из ЕС, Канады и Мексики

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). С 1 июня Правительство США начало взимать импортные пошлины на продукцию из стали и алюминия, которую поставляют на американский рынок ЕС, Канада и Мексика. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на министра торговли США Уилбура Росса.«Следовательно, в отношении них (ЕС, Канады и Мексики — прим. Т-и) будут действовать пошлины в размере 25 процентов на сталь и 10 процентов на алюминий начиная с сегодняшней полуночи», — заявил Росс. Исключение для этих торговых партнеров США действовали до полуночи 31 мая, подчеркнул министр. Также для Аргентины, Австралии и Бразилии вводятся ограничения на поставки этих металлов в США, но без прямых пошлин. Росс объяснил такое решение перенасыщением мирового рынка стали и алюминия.
Следующая новость
Русская служба Би-би-си рассказала об особенностях Казани как одном из городов, который примет чемпионат мира по футболу в 2018 году.
Указом Президента России № 281 от 30 мая 2018 года руководитель театра удостоен награды за вклад в развитие искусства.
Форвард казанского УНИКСа назвал «Химки» хорошей командой.
На создание новых клумб в виде креативных ежиков понадобилось 860 саженцев цинерарий.
Наставник нижегородской команды прокомментировал поражение от казанского клуба.
Наставник УНИКСа счел перспективу выйти в Евролигу серьезной мотивацией для команды.
Автобус выделен вузу для поездок студентов на практику в сельхозпредприятия республики.
01 июня1 – 3 июня в Казани: фестиваль колокольного звона, чемпионат по парению вениками, бейсбол и «Белая сирень»