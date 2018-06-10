Сборная Австралии по футболу провела первую тренировку в Казани

Футболисты занимались в спортивном зале на базе казанского «Ак Барса».

(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная Австралии по футболу провела первую тренировку на базе казанского «Ак Барса». Видео тренировочного занятия опубликовано в официальном аккаунте австралийской команды в Instagram’е.

Игроки занимались в спортивном зале и работали на велотренажерах.

Завтра, 11 июня, австралийцы проведут открытую тренировку на стадионе «Трудовые резервы» – ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ее посетят около 3 тыс. человек.

Сборная Австралии прилетела в Казань днем 10 июня. На протяжении мундиаля подопечные Берта Ван Марвейка будут жить и тренироваться в столице Татарстана. Здесь же австралийцы проведут первый матч группового этапа – 16 июня на стадионе Kazan-Arena они сыграют против сборной Франции.