Сборная Австралии по футболу провела первую тренировку в Казани

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
Фото: twitter.com
(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная Австралии по футболу провела первую тренировку на базе казанского «Ак Барса». Видео тренировочного занятия опубликовано в официальном аккаунте австралийской команды в Instagram’е.
Игроки занимались в спортивном зале и работали на велотренажерах.
Завтра, 11 июня, австралийцы проведут открытую тренировку на стадионе «Трудовые резервы» – ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ее посетят около 3 тыс. человек.
Сборная Австралии прилетела в Казань днем 10 июня. На протяжении мундиаля подопечные Берта Ван Марвейка будут жить и тренироваться в столице Татарстана. Здесь же австралийцы проведут первый матч группового этапа – 16 июня на стадионе Kazan-Arena они сыграют против сборной Франции.
Следующая новость
Футболисты занимались в спортивном зале на базе казанского «Ак Барса».
Праздничные мероприятия стартовали официальным открытием Гуляй-парка.
Сабантуй в Камских Полянах пройдет 16 июня в 14.00 на майдане в районе реки Вязовка.
Часть пригласительных билетов получили воспитанники казанских футбольных школ.
Останки советского солдата были обнаружены в этом году в ходе поисковых работ в хуторе Плесистовский Суровикинского района.
Владимир Леонов отметил, что все сервисы работают на должном уровне.
Авария произошла в Большой Атне возле электрической подстанции.
«Лада» 9-й модели на полном ходу врезалась в автовышку «ГАЗ Валдай», которая остановилась для ремонта электроосвещения.
Видеозапись забавного случая попала в социальные сети.
На малом майдане «Деревенька» горожан своими изделиями удивят челнинские ремесленники — ткачи, создатели кукол, национальной обуви и кулинары.
По итогам соревнований первое место в номинации «Средние и малые предприятия» заняла ОАО «Сетевая компания».
Австралийцы во время чемпионата мира будут жить и тренироваться в столице Татарстана, а также сыграют один матч группового этапа.
Покрышки для лимузина проекта «Кортеж» производятся на заводе в Нижнекамске.
Автомарш, следующий по маршруту «Красноярск – Севастополь – Красноярск», посетит Казань 11 июня.
В Казани проходят соревнования по спортивной подводной охоте.
10 июняЭкс-балерина без крыши над головой: 83-летняя пенсионерка из Казани ютится у знакомых и пытается отсудить собственную мебель
10 июняГраффити с Акинфеевым в центре города, фанфест у дома-робота, канализационные люки с футбольной символикой: как Калининград готовится к ЧМ-2018?