Открытую тренировку сборной Австралии в Казани посетят 3 тысячи человек

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Адель Гатауллин
(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная Австралии по футболу, прилетевшая в Казань 10 июня, в понедельник, 11 июня, проведет открытую тренировку на стадионе «Трудовые резервы». Занятие посетят около 3 тысяч человек, заявил корреспонденту ИА «Татар-информ» министр по делам молодёжи и спорту Татарстана Владимир Леонов.
Каждая сборная-участница чемпионата мира по футболу в России по регламенту должна провести как минимум одну тренировку, открытую для зрителей. Доступ на трибуны осуществляется по пригласительным.
Австралийцы проведут открытую тренировку на стадионе «Трудовые резервы» 11 июня с 15.00 до 16.00. «Всего тренировку посетят около трёх тысяч человек, часть билетов получили воспитанники спортивных школ Казани. У нас есть сеть, все те (спортшколы), кто изъявил желание посмотреть на сборную Австралии, получили пригласительные», — подчеркнул Леонов.
Сборная Австралии будет жить и тренироваться в Казани на протяжении всего чемпионата мира по футболу, команда разместилась на базе «Ак Барса». Первый матч группового этапа подопечные Берта Ван Марвейка проведут также в столице Татарстана — 16 июня австралийцы на «Казань-Арене» сыграют с командой Франции.
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