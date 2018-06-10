Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: соцсети
(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная Австралии по футболу прилетела в Казань на чемпионат мира. Об этом сообщил пресс-секретарь международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин.
Самолет с командой Австралии приземлился в аэропорту Казани в 12.50 по московскому времени. Во время чемпионата мира австралийцы будут проживать в Казани на базе местного хоккейного «Ак Барса», а тренироваться — на стадионе «Трудовые резервы». Также подопечные известного голландского специалиста Берта Ван Марвейка проведут в столице Татарстана один матч группового этапа мундиаля: 16 июня сборная Австралии стартует на чемпионате мира игрой против команды Франции в Казани. В понедельник, 11 июня, австралийская команда проведёт открытую тренировку.
Накануне прибытия в Казань сборная Австралии в контрольном матче обыграла венгров в Будапеште, причем основные события игры пришлись на второй тайм. Сначала австралиец Даниэль Арзани вывел свою команду вперед, но через 14 минут его партнер Трент Сэйнсбари срезал мяч в собственные ворота и выровнял положение. Победу подопечные Ван Марвейка вырвали в добавленное время при помощи автогола — венгр Тамаш Кадар установил окончательный счет матча.
Перед стартом чемпионата мира в России сборная Австралии занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, что является слабейшим показателем в группе C — сборная Франции разместилась на седьмой строчке футбольной «табели о рангах», а команды Перу и Дании расположились на 11-м и 12-м местах соответственно.
Наивысшим достижением сборной Австралии на чемпионатах мира является выход в 1/8 финала: такого результата «соккеруз» – так называют австралийскую команду – добились в 2006 году в Германии. Впервые в финальную часть мундиаля австралийцы вышли в 1974 году, затем на протяжении 22 лет (1978 — 2002 гг.) не могли преодолеть квалификацию. Любопытно, что есть мистическое объяснение этому — согласно легенде, сборная Австралии одержала одну из побед с «помощью» некоего колдуна, но не выплатила ему гонорар. Колдун проклял их, поэтому австралийцы долго не могли попасть на мундиаль.
Начиная с 2006 года, «соккеруз» стабильно принимают участие в финальных турнирах чемпионата мира — российское мировое первенство станет для сборной Австралии четвёртым подряд. Начнут групповой этап австралийцы матчем со сборной Франции в Казани (16 июня), затем сыграют с датчанами в Самаре (21 июня) и с перуанцами в Сочи (26 июня).
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