Путин: Россия не выходила из G8

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(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Россия не выходила из «Большой восьмерки» (G8), заявил Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает RT.
Таким образом российский лидер прокомментировал предложение Президента США Дональда Трампа вернуть Россию в состав G8.
«Что касается возврата России в „восьмерку“, мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям», — сказал Путин. Он добавил, что будет рад видеть лидеров «Большой восьмерки» в Москве.
Кроме того, Президент отметил, что страны ШОС значимее стран G7 «по паритету покупательной способности».
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