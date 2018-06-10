Путин: Россия не выходила из G8

Российский лидер ответил на предложение Трампа вернуть Россию в состав группы.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Россия не выходила из «Большой восьмерки» (G8), заявил Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает RT.

Таким образом российский лидер прокомментировал предложение Президента США Дональда Трампа вернуть Россию в состав G8.

«Что касается возврата России в „восьмерку“, мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям», — сказал Путин. Он добавил, что будет рад видеть лидеров «Большой восьмерки» в Москве.

Кроме того, Президент отметил, что страны ШОС значимее стран G7 «по паритету покупательной способности».