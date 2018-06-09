Умершая истощенная девочка из Набережных Челнов давно нуждалась в помощи врачей

Семилетняя девочка скончалась в больнице спустя сутки после реанимации.

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Семилетнюю девочку, которая скончалась в больнице Набережных Челнов, длительное время до трагедии не показывали врачам. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал собственный источник в правоохранительных органах.

По данным источника, маленькую истощенную девочку 7 июня в 10 утра бригада скорой помощи доставила в экстренный приемный покой Камского детского медицинского центра с остановкой сердца. Медики реанимировали девочку – в течение следующих суток она находилась в критическом состоянии, после чего скончалась.

Как сообщил источник агентству, родители обнаружили дочь без признаков жизни, после чего сразу же вызвали «скорую».

«После реанимации девочка находилась в критическом состоянии. Спасти ее не удалось. Девочка нуждалась в медицинской помощи уже давно», – объяснил собеседник агентства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что после гибели ребенка Следственный комитет начал доследственную проверку. По результатам проверки станет понятно, есть ли законные основания для привлечения кого-либо к уголовной ответственности.

Проверку начала и прокуратура РТ. Надзорное ведомство даст оценку действиям родителей умершей девочки.