Умершая истощенная девочка из Набережных Челнов давно нуждалась в помощи врачей

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Семилетнюю девочку, которая скончалась в больнице Набережных Челнов, длительное время до трагедии не показывали врачам. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал собственный источник в правоохранительных органах.
По данным источника, маленькую истощенную девочку 7 июня в 10 утра бригада скорой помощи доставила в экстренный приемный покой Камского детского медицинского центра с остановкой сердца. Медики реанимировали девочку – в течение следующих суток она находилась в критическом состоянии, после чего скончалась.
Как сообщил источник агентству, родители обнаружили дочь без признаков жизни, после чего сразу же вызвали «скорую».
«После реанимации девочка находилась в критическом состоянии. Спасти ее не удалось. Девочка нуждалась в медицинской помощи уже давно», – объяснил собеседник агентства.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что после гибели ребенка Следственный комитет начал доследственную проверку. По результатам проверки станет понятно, есть ли законные основания для привлечения кого-либо к уголовной ответственности.
Проверку начала и прокуратура РТ. Надзорное ведомство даст оценку действиям родителей умершей девочки.
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