(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). В больнице Набережных Челнов скончалась 7-летняя девочка, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.
В четверг, 7 июня, в детскую больницу Набережных Челнов в состоянии «клинической смерти» была доставлена 7-летняя девочка. Врачам удалось реанимировать ребенка. Несмотря на все усилия медиков, на следующий день девочке стало хуже и она скончалась.
После осмотра тела ребенка было установлено, что она находилась в состоянии дистрофии, которое стало следствием врожденного заболевания кровообращения головного мозга.
По факту смерти ребенка Следственный комитет России по РТ начал доследсвенную проверку, которая установит все обстоятельства случившегося.
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