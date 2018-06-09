Девочку доставили в четверг, 7 июня, в приемный покой детской больницы КДМЦ в состоянии «клинической смерти».

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Прокуратура РТ даст оценку действиям родителей, чья дочь умерла от истощения в Набережных Челнах, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 7 июня в приемный покой детской больницы КДМЦ в Автограде была доставлена семилетняя девочка в состоянии «клинической смерти». Врачи сумели реанимировать ребенка, но несмотря на их усилия спустя сутки она скончалась.

После проведения осмотра обнаружилось, что у ребенка была дистрофия, обусловленная врожденным заболевание нарушения кровотока головного мозга.

Прокуратура республики проведет проверку, которая должна выяснить все обстоятельства случившегося, а также причины смерти ребенка. Также будет дана оценка действиям родителей девочки и должностных лиц из соцопеки.