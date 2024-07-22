19-летний мензелинец вступил в «Батыр», чтобы восстановить дом после пожара

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

19-летний житель Мензелинска подписал контракт на военную службу и уже отправился на передовую. Проводить сына, брата и друга ранним утром у стен военкомата собрались родители, родные, друзья.

Илья родился и вырос в Мензелинске. Окончил кадетскую школу-интернат имени Героя Советского Союза генерала-полковника Василия Гордова.

У молодого человека боевой настрой, решение подписать контракт он принял давно. У него есть опыт срочной службы. Год он служил в Абхазии, в городе Гудаута. Стать контрактником Илья решил, чтобы внести свой вклад в Победу и поправить материальное положение своей семьи.

«Месяц назад наша семья попала в сложную ситуацию. Ночью из-за удара молнии произошел пожар, и наш дом, дворовые постройки, баня — все сгорело. Одна из причин моего ухода на службу по контракту — хоть как-то помочь родителям в восстановлении дома. Мама сначала отговаривала меня, но затем смирилась с этим решением», — рассказал Илья.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Родители Ильи хоть и тревожатся за сына, но гордятся им.

«Сыну я сказал: раз принял такое ответственное и важное решение, служи честно. А мы будем ждать его дома с Победой», — говорит отец контрактника Руслан.

Илья будет служить в батальоне «Батыр».

«Мой сын — патриот своей страны. Я прошу его только об одном, чтобы он берег себя. А нам остается только ждать и молиться. Материнская вера, надежда, любовь помогут нашим героям пройти через все тяготы военной службы и живыми, здоровыми вернуться домой», — выразила надежду мама Светлана.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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