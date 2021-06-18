19 июня в Казани из-за проведения соревнований по триатлону ограничат движение транспорта

Завтра, в день проведения международных соревнований по триатлону Ironstar Kazan 2021, в столице Татарстана будет временно ограничено движение по ряду центральных улиц, а также улиц Ново-Савиновского и Московского районов. Кроме того, в этот день будет ограничено движение маломерных судов на реке Казанке, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ограничения на движение транспорта будут действовать с 6.00 до 17.00 на участках следующих дорог: Кремлевская дамба, ул. Декабристов, ул. Вахитова, ул. Чистопольская, пр. Ибрагимова, местный проезд по пр. Ямашева, ул. Волгоградская, ул. Хакима, местный проезд по пр. Амирхана, внутренняя дорог вокруг стадиона «Ак Барс Арена», пр. Амирхана, мост Миллениум, ул. Ершова, ул. К. Маркса, ул. Толстого, ул. Большая Красная, ул. Малая Красная, ул. Лобачевского, ул. Нагорная, ул. Батурина.

Полная информация о закрытии участков дорог представлена на портале мэрии Казани.

Пресс-служба МЧС Татарстана дополнительно сообщает, что с 6.30 до 14.30 будет ограничено движение маломерных судов в районе заплыва участников соревнований от Кремлевской набережной до моста Миллениум.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из-за соревнований в Казани изменится схема движения ряда автобусов и будут закрыты три троллейбусных маршрута.

В соревнованиях Ironstar Kazan 2021 примут участие более двух тысяч спортсменов из 16 стран. Они будут соревноваться в гонках на дистанциях 113 (1,93 километра плавание, 90 километров велогонка, 21,1 километра бег) и Olympic (1,5 километра плавание, 40 километров велогонка, 10 километров бег). Также в рамках серии пройдут заплывы на открытой воде на одну и две морские мили Swimstar, женский забег Ironlady и детский Starkids.