Из-за соревнований в Казани временно приостановят движение три троллейбусных маршрута

Из-за проведения международных соревнований по триатлону в Казани 19 июня изменится схема движения ряда автобусов и будут закрыты три троллейбусных маршрута.

В этот день не будут курсировать троллейбусы № 1 «Горьковское шоссе — роддом», № 2 «Станция метро „Площадь Тукая“» — улица Академика Арбузова«, а также № 13 «улица Халитова — улица Ленинградская».

С 6 утра и до 5 часов дня изменится схема движения автобусных маршрутов №№6, 15, 18, 22, 28 и 28а, 29, 35 и 35а, 36, 37, 43, 47, 54, 60, 62, 74, 75, 78, 89. Более подробные маршруты приведены на сайте мэрии Казани.

Также остановка «ЦПКиО имени Горького» возле торгового центра «Корстон» для автобусных маршрутов №№10а, 22, 28, 30, 35, 54, 63, 89, 91 и троллейбусных №№3, 5, 7 переносится на 160 метров — на остановку «ЦПКиО имени Горького», где обычно останавливаются автобусы №№1, 4, 25, 71, 90.