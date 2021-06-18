В Ironstar Kazan 2021 Timerman Cup примут участие спортсмены из Австралии, ЮАР и Мексики

В Казань на соревнование Ironstar Kazan 2021 Timerman Cup приедут спортсмены из Австралии, ЮАР и Мексики. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал генеральный директор и партнер компании Ironstar Андрей Кавун.

«Мы выяснили, что спортсмены приехали из 16 стран. Есть представители из Австралии, ЮАР, Ямайки, Мексики, стран Европы и всего постсоветского пространства», — сказал Кавун.

К слову, в 2019 году в соревнованиях Ironstar Kazan принимали участие 46 стран. Сегодня многие участники за рубежом переживают, что не могут приехать, отмечает организатор.

Всего в соревнованиях примет участие более 2 тыс. участников в гонках на дистанциях 113 (1,93 км плавание, 90 км велогонка, 21,1 км бег) и Olympic (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег). Также в рамках серии пройдут заплывы на открытой воде на одну и две морские мили Swimstar, женский забег Ironlady и детский Starkids.