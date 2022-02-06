18-летний прыгун из Татарстана Садреев установил рекорд трамплина на ОИ и вышел в финал

В эти минуты в олимпийском Пекине разыгрываются медали в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина HS-109 у мужчин.

В финальный раунд соревнований прошли четыре российских спортсмена: Евгений Климов, Михаил Назаров, Роман Трофимов и один из девяти представителей Татарстана на Олимпиаде в Пекине Данил Садреев.

После первой попытки основного раунда лидируют россияне Климов и Садреев. Стоит отметить, что 18-летний татарстанец показал результат 107 метров и установил промежуточный рекорд олимпийского трамплина в Пекине.

Финальные прыжки начнутся в 15.00.

Ранее другой татарстанец Владислав Хадарин не смог пробиться в финальный раунд Олимпиады в сноуборде.