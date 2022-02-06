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Спорт
6 февраля 2022  14:52
Дамир Садриев

18-летний прыгун из Татарстана Садреев установил рекорд трамплина на ОИ и вышел в финал

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В эти минуты в олимпийском Пекине разыгрываются медали в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина HS-109 у мужчин. 

В финальный раунд соревнований прошли четыре российских спортсмена: Евгений Климов, Михаил Назаров, Роман Трофимов и один из девяти представителей Татарстана на Олимпиаде в Пекине Данил Садреев. 

После первой попытки основного раунда лидируют россияне Климов и Садреев. Стоит отметить, что 18-летний татарстанец показал результат 107 метров и установил промежуточный рекорд олимпийского трамплина в Пекине.

Финальные прыжки начнутся в 15.00. 

Ранее другой татарстанец Владислав Хадарин не смог пробиться в финальный раунд Олимпиады в сноуборде.

#Олимпиада-2022 #прыжки на лыжах с трамплина
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