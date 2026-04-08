«17,2 млн рублей – рекорд»: в Альметьевском районе завершили сбор по самообложению

В Альметьевском районе завершился сбор средств по программе самообложения граждан. По его итогам удалось собрать 17,2 млн рублей – это рекордный показатель за все годы реализации механизма на территории муниципалитета.

Программа, реализуемая при поддержке Раиса Республики Татарстан, направлена на решение локальных вопросов в сельских поселениях. Ее ключевое преимущество – софинансирование из республиканского бюджета: на каждый рубль, внесенный жителями, дополнительно выделяется еще четыре рубля. Так, по итогам прошлого года общий объем средств с учетом поддержки составил 54,4 млн рублей.

Решения о направлениях расходования средств жители принимали на сходах, которые проходили с 27 октября по 5 декабря 2025 года. В числе приоритетов – ремонт дорог, модернизация систем водоснабжения и обновление уличного освещения. Размер разового взноса варьировался от 400 до 7,5 тыс. рублей.

Полный сбор обеспечили 22 сельских поселения. В целом жители района продемонстрировали высокий уровень вовлеченности.

Среди наиболее активных:

– в Сабанче 100 жителей внесли по 2,5 тыс. рублей;

– в Бишмунче также достигнут стопроцентный сбор, средства направят на ремонт дорог;

– наибольшую сумму собрали в Калейкино – 1 млн 590 тыс. рублей при населении 1340 человек, где разовый платеж составил 1 тыс. рублей;

– высокие показатели зафиксированы и в Суркино.

К реализации проектов приступят после проведения необходимых конкурсных процедур.

Программа, инициированная Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, позволяет территориям решать инфраструктурные задачи с опорой на запросы самих сельчан.