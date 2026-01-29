news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 29 января 2026 08:25

Гюзель Хабутдинова призвала альметьевцев активнее участвовать в программе самообложения

Читайте нас в
Телеграм
Гюзель Хабутдинова призвала альметьевцев активнее участвовать в программе самообложения
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

Глава Альметьевского муниципального района Гюзель Хабутдинова обратилась к жителям с призывом активно использовать возможности республиканской программы самообложения граждан. По ее словам, данный механизм, реализуемый в Татарстане с 2014 года, является одним из наиболее эффективных инструментов прямого участия населения в развитии и благоустройстве территорий.

Программа самообложения позволяет оперативно решать локальные инфраструктурные вопросы без ожидания включения объектов в крупные долгосрочные государственные программы. Речь идет в том числе о ремонте дорог, благоустройстве проездов, обновлении уличного освещения и других первоочередных задачах.

«Программа самообложения – это самый быстрый способ сделать жизнь в своем селе или поселке комфортнее. Жители сами выступают инициаторами и заказчиками проектов, контролируют качество работ, видят и анализируют реальный результат своих вложений», – отметила Гюзель Хабутдинова.

Ключевой особенностью механизма является принцип кратного софинансирования: на каждый рубль, собранный жителями, бюджет Республики Татарстан направляет еще четыре рубля. Участие в программе носит добровольный характер.

Альметьевский район входит в число лидеров по реализации программы самообложения. В прошлом году благодаря активности населения району удалось привлечь 54,9 млн рублей из республиканского бюджета. Средства были направлены на проекты, приоритеты которых определили сами жители.

В текущем году сбор средств самообложения необходимо завершить до 20 марта. Как подчеркнули в районной администрации, своевременное участие жителей позволит сформировать необходимый бюджет и приступить к реализации проектов по благоустройству уже в начале весенне-летнего строительного сезона.

#программа самообложения
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Дом с мезонином в Свияжске и спуск к набережной Казанки: какие проекты одобрил Минниханов

Дом с мезонином в Свияжске и спуск к набережной Казанки: какие проекты одобрил Минниханов

28 января 2026
Права участников СВО и земли многодетным: омбудсмен РТ подвела итоги работы в 2025 году

Права участников СВО и земли многодетным: омбудсмен РТ подвела итоги работы в 2025 году

28 января 2026