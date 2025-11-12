В селах под Альметьевском на средства самообложения обновили воду и дороги

В Альметьевском сельском поселении, куда входят поселок Молодежный и село Дербедень, завершился комплекс работ по обновлению инженерной и дорожной инфраструктуры. Проекты реализованы при поддержке районного бюджета и по программе самообложения граждан.

Один из ключевых объектов – новая водонапорная башня в Молодежном. Ее установка стала важным шагом для стабилизации системы водоснабжения. На замену устаревшего оборудования район направил 2,5 млн рублей.

Параллельно в поселке провели ямочный ремонт дорог. На эти работы направили свыше 475 тыс. рублей – это также средства, собранные жителями в рамках программы самообложения.

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

В Дербедени провели модернизацию жизненно важных систем. Здесь благодаря самообложению удалось собрать 1,3 млн рублей – деньги направили на обновление системы водоснабжения.

Механизм самообложения в Татарстане работает при поддержке республиканской власти: на каждый рубль, собранный жителями, республика добавляет еще четыре. Программа, инициированная Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, позволяет территориям решать инфраструктурные задачи с опорой на запросы самих сельчан. В этом году благодаря такому софинансированию Альметьевский район получил из бюджета республики 54,4 млн рублей.