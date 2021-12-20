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Спорт
20 декабря 2021  16:00
Артур Халилуллов

13 млн фунтов: «Рубин» назвал цену за Хвичу Кварацхелию

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Казанский «Рубин» назвал цену за грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелии, отвечая  на запрос британского «Вест-Хэма». По данным Football Insider, сумма составила 13 млн фунтов стерлингов.

 

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Отметим, что рыночная стоимость игрока сборной Грузии оценивается в 18 млн евро по данным авторитетного портала Transfermarkt. В нынешнем сезоне Кварацхелия забил всего один гол за «Рубин» в 15-ти матчах. Также футболист отметился тремя голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что полузащитником «Рубина» Кварацхелией интересуются три клуба АПЛ «Вэст Хэм», «Эвертон» и «Саутгемптон».

Казанский «Рубин» ушел на зимний перерыв в чемпионате России по футболу на десятом месте таблицы РПЛ. Команда Слуцкого завершила первую часть чемпионата тремя поражениями подряд.

Ранее ИА «Татар-информ» публиковало большой материал об итогах выступления «Рубина» в первой части чемпионата.

#Хвича Кварацхелия #Рубин #чемпионат России по футболу
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