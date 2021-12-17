Полузащитником «Рубина» Кварацхелией интересуются три клуба АПЛ

Грузинский полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия заинтересовал три клуба Английской Премьер-Лиги (АПЛ): «Вэст Хэм», «Эвертон» и «Саутгемптон». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на журналиста Пита О'Рурка.

Команды готовы подписать Кварацхелию уже зимой, контракт «Рубина» с Кварацхелией действует до 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста — 18 млн евро по оценкам портала Transfermarkt.

В нынешнем сезоне Кварацхелия в 15 матчах чемпионата России по футболу забил гол и отдал три голевые передачи.

«Рубин» закончил первую часть РПЛ на 10-м месте, набрав в 18 матчах 22 очка. Сейчас чемпионат России приостановлен на зимнюю паузу. В следующем матче «Рубин» сыграет в гостях с «Зенитом». Встреча состоится в конце февраля.