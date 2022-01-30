101-летний ветеран из Пестрецов поинтересовался у главы района о надбавках к пенсии

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ.

Глава района Ильхам Кашапов навестил ветерана войны Николая Михайлова. Руководитель поинтересовался здоровьем Николая Михайловича, а также взял под личный контроль его обращения. Ветеран интересовался надбавками к пенсии, которые ему положены, а также порядком оформления наследства. Каждый вопрос будет прорабатываться.

Николай Михайлов живет в Пестрецах в своем доме. В прошлом месяце участнику войны исполнился 101 год.

«В Пестречинском районе РТ проживают десять ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Каждая их просьба на особом контроле — будь то ремонт дома, или квартиры, любая консультация», — рассказали ИА «Татар-информ» в администрации.

Ранее агентство сообщало, что в преддверии векового юбилея по решению администрации в доме 100-летней жительницы Нины Куприяновой провели ремонт. Строители выполнили устройство отмостки фундамента жилого дома, а также утеплили фасад с обшивкой металлосайдингом.