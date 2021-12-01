Участник Великой Отечественной войны из Пестречинского района РТ отметил 101-летие

Фото: пресс-служба Пестречинского района

Участник Великой Отечественной войны Николай Михайлов из Пестречинского района Татарстана отметил 101-летие. С внушительной датой ветерана поздравили глава района Ильхам Кашапов и общественный помощник Уполномоченного по правам человека в Пестречинском районе Эльгиза Файзуллина. Гости вручили долгожителю подарки, поздравительный адрес от Президента России Владимира Путина, букет красных роз.

«Ветеран чувствует себя хорошо, сохраняет бодрый дух, ясность ума. Всем интересуется, очень обрадовался приходу гостей и поздравлениям», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе Пестречинского района.

Николай Михайлов родился в 1920 году в деревне Еловое Паново Рыбно-Слободского района. Служил в Амурской Краснознамённой флотилии. По воспоминаниям сына, когда началась война, у матросов спросили, кто будет защищать Москву, и отец решительно сделал два шага вперед. Солдата определили в 84-ю морскую стрелковую бригаду.

Николай Михайлов освобождал города Клин, Высоцк, Волоколамск, Солнечногорск. В составе 180-й стрелковой дивизии отдельной разведроты участвовал в Курской битве. После войны Николай Михайлович руководил отделом культуры в Пестречинском районе, работал инструктором райкома партии.

Мужественный, героический офицер Советской Армии награжден правительственными наградами. Его грудь украшают орден Красной Звезды, орден Великой Отечественной войны II степени, медали «За освобождение Москвы», «За оборону Сталинграда», юбилейные медали.

«На сегодняшний день в Пестречинском районе проживает пять долгожтителей старше 100 лет», — уточнил источник.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что старейшему жителю Пестречинского района Татарстана Александру Липатову исполнилось 102 года.