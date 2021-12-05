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Общество
5 декабря 2021  02:10
Эльза Кузнецова

В доме участницы войны Пестречинского района РТ провели ремонт

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В доме участницы войны Пестречинского района РТ провели ремонт

В доме участницы Великой Отечественной войны Нины Куприяновой из Пестречинского района Татарстана провели ремонтные работы. Нине Никифоровне 15 декабря этого года исполнится 100 лет. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Пестречинского района.

Ремонт сделали в преддверии векового юбилея и по обращению самой именинницы. Помощь в этом оказали администрация района, депутат Госдумы РФ Марат Нуриев и другие.

Строители выполнили устройство отмостки фундамента жилого дома, а также утеплили фасад с обшивкой металлосайдингом.

На сегодня в Пестречинском районе проживают девять участников Великой Отечественной войны. 
«За каждым ветераном закреплено шефство, постоянно держим на контроле их здоровье, помогаем в быту», — рассказала пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что старейшему жителю Пестречинского района Татарстана исполнилось 102 года.

Фото: пресс-служба Пестречинского района.

#пестречинский район
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