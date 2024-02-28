100-тысячный гость Города Игр будущего посетит космодром Восточный и увидит запуск ракеты

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

С 21 февраля Город Игр будущего — фиджитал-пространство в «Казань Экспо» — посетили 100 тыс. жителей и гостей столицы Татарстана. Юбилейный гость — им стала Екатерина Набиуллина из Казани — получит особый подарок — возможность посетить космодром Восточный и посмотреть запуск ракеты-носителя в 2024 году.

Первыми Город Игр Будущего осмотрели Президент России Владимир Путин и лидеры ряда стран, которые посетили церемонию открытия Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего».

За 7 дней экспозицию также посетили вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, министр спорта РФ Олег Матыцин, экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин, фигуристка Камила Валиева, президент КХЛ Алексей Морозов, легенды отечественного хоккея — Павел Дацюк, Данис Зарипов, Сергей Мозякин и баскетбола — Сергей Моня, Тимофей Мозгов, Сергей Панов, бойцы смешанных единоборств Алексей Олейник и Александр Емельяненко, глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв, олимпийские чемпионы Евгений Тищенко, Юрий Борзаковский, Светлана Журова, Светлана Ишмуратова, Илья Захаров, Герой Советского Союза и Герой РФ космонавт Сергей Крикалёв и многие другие.

Город Игр Будущего — это современное экспозиционное пространство в формате интерактивной выставки и образовательно-развлекательного центра, где каждый посетитель сможет окунуться в мир фиджитал-спорта: посмотреть трансляции матчей, попробовать себя в роли фиджитал-спортсмена на площадках флорбола, регби, гольфа, сквоша, фехтования, бокса и инклюзивного киберспорта, посетить зоны партнеров турнира и ведущих отечественных компаний. Также для гостей ежедневного организуют развлекательную программу: встречи и автограф-сессии со звездами спорта и шоу-бизнеса. Для удобства зрителей и участников организованы бесплатные шаттлы до «Казань Экспо» и 8 дополнительных рейсов электричек.