На «Играх будущего» в Казани наградят 100-тысячного посетителя

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С начала «Игр будущего» мультиспортивный турнир посетили 98 тысяч человек. Организаторы ожидают, что сегодня на площадке «Казань Экспо» побывает 100-тысячный посетитель. «Юбилейного» гостя ожидают подарки, подчеркнули в телеграм-канале соревнований.

День откроется в 10.00 с «трени со Сбером», через полчаса гостей ожидает «Погружение в Эру фиджитал». В полдень на «Казань Экспо» развернется мастер-класс «Твой баскетбольный фристайл», в 13.00 — диджей-сет Kandinsky от Papa Tin

В 13.00 откроется парад косплееров, в 15.00 начнется выступление Государственного камерного хора Татарстана.

В 18.00 стартует часовой «Электронный джем», а закроет день «релакс со Сбером», который начнется в 19.00.



«Сегодня в Городе будет крутой розыгрыш, так что следи за нашими постами очень внимательно», — предупреждают организаторы.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» будет проходить в Казани до 3 марта. Это спортивное шоу нового формата, объединяющее соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первых играх принимают участие 270 команд и более 2 тыс. спортсменов из 107 стран. Они состязаются в 21 инновационной дисциплине. Для удобства зрителей и участников организованы бесплатные шаттлы до «Казань Экспо» и 8 дополнительных рейсов электричек.

Так, сегодня бесплатные шаттлы ходят по следующему расписанию (время отправления в другие дни можно уточнять на сайте турнира):

• отправление от станции метро «Проспект Победы» в 8.30, 10.30, 12.00, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.00;

• отправление от МВЦ «Казань Экспо» в 11.15, 12.45, 15.00, 16.30, 18.25, 20.00, 21.25, 22.15.