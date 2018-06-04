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Пожар в казанском ТЦ «Порт» локализован

Эльза Кузнецова

5 июня 2018, 14:26

Шоу-бизнес

Танцы глубоко беременной Лободы повергли фанатов в шок

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Поклонники резко отрицательно отнеслись к подобному видео.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Украинская певица Светлана Лобода шокировала своих поклонников зажигательными танцами в стиле тверк. Все дело в том, что на момент танцев Лобода находилась на последних месяцах беременности.

Видео она выложила в своем Instagram`e. Поклонники резко отрицательно отнеслись к подобному видео. Некоторые даже предположили, что живот у певицы накладной.

«Не может так быть, зачем так рисковать, если это настоящая беременность», «Надеюсь животик без ляльки», «Я была стройная во время Б.....и это перебор бр......танец другой и было бы ок», «Дааа, мир сошел с ума...», «Некрасиво, противно, как муравей с брюхом», – высказались подписчики (пунктуация авторов здесь и далее соблюдена – прим. Т-и).. 

Были и такие, кто поддержал певицу. «Какая активная мамочка, с животиком танцует как без него, молодец какая», «Девушки беременность это не болезнь, правильно делает, молодец!», «Обожаю Лободу. Ну крутаая», – написали фолловеры.

Лобода родила вторую дочь 24 мая. Ранее исполнительница показала фото, как кормит дочку грудью.

 

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

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