Танцы глубоко беременной Лободы повергли фанатов в шок

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Украинская певица Светлана Лобода шокировала своих поклонников зажигательными танцами в стиле тверк. Все дело в том, что на момент танцев Лобода находилась на последних месяцах беременности.
Видео она выложила в своем Instagram`e. Поклонники резко отрицательно отнеслись к подобному видео. Некоторые даже предположили, что живот у певицы накладной.
«Не может так быть, зачем так рисковать, если это настоящая беременность», «Надеюсь животик без ляльки», «Я была стройная во время Б.....и это перебор бр......танец другой и было бы ок», «Дааа, мир сошел с ума...», «Некрасиво, противно, как муравей с брюхом», – высказались подписчики (пунктуация авторов здесь и далее соблюдена – прим. Т-и)..
Были и такие, кто поддержал певицу. «Какая активная мамочка, с животиком танцует как без него, молодец какая», «Девушки беременность это не болезнь, правильно делает, молодец!», «Обожаю Лободу. Ну крутаая», – написали фолловеры.
Лобода родила вторую дочь 24 мая. Ранее исполнительница показала фото, как кормит дочку грудью.
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