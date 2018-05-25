Лобода показала трогательный момент с новорожденной дочерью

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Украинская певица Светлана Лобода, ставшая матерью 24 мая, показала фото с новорожденной дочерью.

В своем Instagram`e исполнительница показала, как кормит дочку грудью.



«Благодарю тебя за то, что сделал это чудо возможным», – подписала снимок Лобода.



Поклонники принялись поздравлять певицу с рождением второй наследницы.



«Поздравляем, пусть растет счастлива и здоровенькая», «Светлана! Поздравляю Вас с рождением дочки!!! Здоровья Вам!!!», «Какое прекрасное фото», «Поздравляю! Желаю здоровья вам и крохе», – написали поклонники.



Ранее сообщалось, что дочь Светланы Лободы появилась на свет в престижной клинике в США. Возможно, что исполнительница будет растить ребенка в статусе матери-одиночки, так как об отце ребенка ничего не известно. Предполагаемый отец малышки – солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым у певицы были близкие отношения прошлым летом, однако сама Светлана не делала официальных заявлений по этому поводу.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 21 Май 2018 в 8:43 PDT