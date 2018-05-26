ЧП произошло 26 мая на территории городского молодежного клуба.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Зеленодольскими «поджигателями» автобуса оказались ученики второго класса, сообщает газета «Зеленодольская правда».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что днем 26 мая на территории молодежного клуба «Исток» на улице Гоголя загорелись автобус, грузовой автомобиль «ГАЗель» и легковушка. По предварительной версии, причиной пожара мог стать поджог.

Эту версию подтвердила запись с камеры видеонаблюдения, которую изъяли полицейские. На ней было четко видно, как трое подростков что-то делают у автомобилей, после чего те вспыхивают.

Стражи правопорядка установили личности «поджигателей». Ими оказались трое учеников 2 класса школы № 11. Школьников задержали.

Во время допроса мальчишки не смогли внятно объяснить причину своего поступка. Они рассказали полицейским, что гуляли недалеко от дома и увидели автобус. Решили развлечься и начали кидать в него камни, но разбить стекло им не удалось. Через несколько дней хулиганы позвали на «помощь» своего друга. Они прихватили с собой стеклоомывающую жидкость, бумагу и спички, и подожгли автобус.

Сейчас руководство молодежного клуба планирует подать на родителей школьников в суд. Ущерб от действий хулиганов составил один миллион рублей.