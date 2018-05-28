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Татар-информ

28 мая 2018, 16:39

Происшествия

Момент начала пожара в Зеленодольске, где сгорели дотла автобус и два авто, попал на видео


Пожар вспыхнул в субботу, 26 мая, рядом с гаражами на улице Гоголя.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В распоряжении ИА «Татар-информ» появилась видеозапись, на которой запечатлен момент начала пожара, в котором выгорели дотла автобус, «ГАЗель» и легковой автомобиль.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в субботу, 26 мая, возле гаражей по улице Гоголя вспыхнул пожар. Огонь охватил «ГАЗель», автобус и легковушку.

Прибывшим к месту ЧП пожарным потребовалось чуть больше десяти минут, чтобы полностью справиться с огнем. Несмотря на оперативную работу огнеборцев, все транспортные средства сгорели дотла.

Как сообщил ИА «Татар-информ» источник в правоохранительных органах, причиной пожара мог стать поджог. Предположительно, к преступлению могут быть причастны двое подростков, которые попали в объектив камеры видеонаблюдения.

 

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