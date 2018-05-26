В Зеленодольске загорелись легковушка, «ГАЗель» и автобус

Фото: очевидцы
(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). В Зеленодольске загорелись «Лада» 9-й модели, «ГАЗель» и автобус, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о пожаре поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 сегодня в 16.34. Прибывшие на место огнеборцы справились с огнем за 13 минут.
В результате автобус «Кинг Лонг» выгорел целиком. Причину возгорания устанавливают специалисты.
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В этом году ифтар впервые проводится в залах Казанской академии тенниса.
Огнеборцам удалось справиться с возгоранием за 13 минут.
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