«Холостяк» Его Крид оказался под следствием

Рекомендуем
(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Главный герой шоу «Холостяк» Егор Крид попал под суд. На певца и его директора подали иск в Симоновский районный суд Москвы, сообщает «СтарХит».
Истцы требуют с ответчиков полмиллиона рублей. Это гонорар за несостоявшийся концерт Егора Крида, который певец получил, но не перечислил обратно организаторам.
Истец Сафин несколько лет назад организовал концерт Егора в одном из городов России. Команде артиста оплатили перелет эконом-классом. Но по прилету оказалось, что не соблюдено сразу несколько основных моментов технического райдера – сцена была не готова, а звуковая аппаратура не соответствовала элементарным требованиям. В итоге концерт отменили. Но деньги, полученные директором артиста, не были возвращены.
Судебное заседание состоится 21 июня. Адвокатом Крида выступит Сергей Жорин. Он отметил, что концерт был сорван не по вине артиста. Егор Крид прилетел, потратил свое время.
Истец также отметил, что деньги на счет Крида были переведены «случайно». По словам Жорина, такого быть не может, все необходимые документы у артиста в порядке, и «исход дела уже ясен».
Следующая новость
Камиль Самигуллин уходит в иттикаф – благочестивое уединение.
Обозрение для электронного издания написал музыкальный критик Грэхам Риксон.
Проведенная медицинская экспертиза показала наличие в крови 29-летнего водителя «Лады» наркотиков.
ДТП произошло сегодня около полудня на 1043-м км трассы М7.
Ильдар Матуров вместе с Табрисом Яруллиным снимет фильм по роману «Мухаджиры».
«Ак Барс» сделал Ярославу Косову предложение о продлении контракта, несмотря на инцидент с вождением в нетрезвом виде.
В отношении ООО «Ирида+» неоднократно возбуждали административные дела и выносили решения о наказании.
Министерство транспорта РТ и республиканская Госавтоинспекция рекомендуют пользоваться услугами только регулярных перевозчиков.
04 июняПрезидент Российской экологической академии Владимир Грачев об обращении с отходами, экологическом аудите и значении мусоросжигательных заводов