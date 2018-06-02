«Холостяк» Его Крид оказался под следствием

Истцы требуют с ответчиков полмиллиона рублей.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Главный герой шоу «Холостяк» Егор Крид попал под суд. На певца и его директора подали иск в Симоновский районный суд Москвы, сообщает «СтарХит».



Истцы требуют с ответчиков полмиллиона рублей. Это гонорар за несостоявшийся концерт Егора Крида, который певец получил, но не перечислил обратно организаторам.



Истец Сафин несколько лет назад организовал концерт Егора в одном из городов России. Команде артиста оплатили перелет эконом-классом. Но по прилету оказалось, что не соблюдено сразу несколько основных моментов технического райдера – сцена была не готова, а звуковая аппаратура не соответствовала элементарным требованиям. В итоге концерт отменили. Но деньги, полученные директором артиста, не были возвращены.



Судебное заседание состоится 21 июня. Адвокатом Крида выступит Сергей Жорин. Он отметил, что концерт был сорван не по вине артиста. Егор Крид прилетел, потратил свое время.



Истец также отметил, что деньги на счет Крида были переведены «случайно». По словам Жорина, такого быть не может, все необходимые документы у артиста в порядке, и «исход дела уже ясен».