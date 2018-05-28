Победительница «Холостяка» раскрыла правду о ссорах и любви к Егору Криду

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(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Победительница шестого сезона «Холостяк» Дарья Клюкина дала первое интервью после финала, в котором рассказала о своей победе, ссорах и чувствах к Егору Криду, пишут Dni.Ru.
Появление 24-летней девушки из Екатеринбурга стало неожиданностью для поклонников телешоу. Ранее Дарья покинула пятый сезон телешоу, несмотря на симпатию главного героя того сезона – актера Ильи Глинникова. Клюкина призналась, что не готова к отношениям с ним и влюблена в другого.
Появление Клюкиной в проекте многие сочли пиаром. Поклонники и участники шоу решили, что девушка хочет стать популярной. Однако Дарья опровергла все домыслы. На проект она пришла именно ради Егора Крида, певец давно ей очень нравился.
Девушка призналась, что Егор покорил ее добротой и ответственностью, а еще тем, что «стоит на своем». По словам Клюкиной, он умеет оказать поддержку, сопереживает. «Весь смысл нашего существования заключается в том, чтобы любить», – считает Дарья. Она отметила, что когда человек тебя привлекает, ты не можешь сказать: «Он мне нравится вот по этим пунктам». По словам Клюкиной, Егор ей нравится просто так, потому что он есть, к нему ее тянет необъяснимая сила.
Однажды между Дарьей и Егором произошла крупная ссора. Крид выгнал девушку с проекта из-за ее пристрастия к курению. Егор много раз просил девушку бросить пагубную привычку, однако той все никак не удавалось это сделать. Возвращение домой стало для нее уроком, и она забыла о курении.
Клюкина припомнила тот случай: «Я была подавлена, расставаться мне не хотелось. Я была как будто в подвешенном состоянии на тот момент».
В финале шоу Егор Крид подарил девушке обручальное кольцо и признался, что испытывает к ней «дикие чувства».
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