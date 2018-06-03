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В Татарстане возле Ильбухтино после столкновения с легковушкой опрокинулся нефтевоз

Эльза Кузнецова

3 июня 2018, 22:45

Шоу-бизнес

«Холостяк» Егор Крид позвал замуж победительницу шоу

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В финале программы свадебные платья примерили две девушки – Дарья Клюкина и Виктория Короткова.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Победительницей шестого сезона шоу «Холостяк» стала Дарья Клюкина. Главный герой проекта сделал счастливой девушке предложение руки и сердца.

В финале программы свадебные платья примерили две девушки – Дарья Клюкина и Виктория Короткова. Дарья отметила, что у нее в животе порхают бабочки, и она очень волнуется. Крид же, облаченный в костюм жениха, выбрал именно Дарью, подарив ей кольцо с огромным камнем.

Он отметил, что Даша смогла «взбудоражить» его, девушка постоянно меняла мнение о себе, была подобна волне. Егор не мог скрыть волнение, рассказал, что накануне финала мало спал, много плакал. Его чувства к избраннице он описал как «дикие». Певец подчеркнул, что он «может что-то чувствовать», превратившись из черствого Егора в трогательного парня.

Вторая девушка – Виктория отметила, что ни о чем не жалеет и выбор Егора понимает.

В шоу принимала участие и девушка из Набережных Челнов – Аида Уразбахтина. К сожалению, 23-летней челнинке не удалось завоевать место в сердце холостяка, но она очень положительно отзывалась о нем.

Кто станет главным героем седьмого сезона – пока не известно. В скором времени начнутся съемки с певицей Ольгой Бузовой, которая будет искать себе жениха.

 

Победительница 6 сезона шоу #Холостяк .... Дарья Клюкина 💥

Публикация от ДОМ НОВОСТЕЙ (@domnews)

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