«Холостяк» Егор Крид позвал замуж победительницу шоу

В финале программы свадебные платья примерили две девушки – Дарья Клюкина и Виктория Короткова.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Победительницей шестого сезона шоу «Холостяк» стала Дарья Клюкина. Главный герой проекта сделал счастливой девушке предложение руки и сердца.



В финале программы свадебные платья примерили две девушки – Дарья Клюкина и Виктория Короткова. Дарья отметила, что у нее в животе порхают бабочки, и она очень волнуется. Крид же, облаченный в костюм жениха, выбрал именно Дарью, подарив ей кольцо с огромным камнем.



Он отметил, что Даша смогла «взбудоражить» его, девушка постоянно меняла мнение о себе, была подобна волне. Егор не мог скрыть волнение, рассказал, что накануне финала мало спал, много плакал. Его чувства к избраннице он описал как «дикие». Певец подчеркнул, что он «может что-то чувствовать», превратившись из черствого Егора в трогательного парня.



Вторая девушка – Виктория отметила, что ни о чем не жалеет и выбор Егора понимает.



В шоу принимала участие и девушка из Набережных Челнов – Аида Уразбахтина. К сожалению, 23-летней челнинке не удалось завоевать место в сердце холостяка, но она очень положительно отзывалась о нем.



Кто станет главным героем седьмого сезона – пока не известно. В скором времени начнутся съемки с певицей Ольгой Бузовой, которая будет искать себе жениха.