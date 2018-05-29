Беременная Нюша выбрала элитный госпиталь для рождения первенца

Клинику в Подмосковье отличают пятиразовое питание, хорошая система охраны, отдельный вход для вип-клиентов.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Певица Нюша, которая беременна первенцем, выбрала клинику для появления на свет малыша. В интервью «СтарХиту» исполнительница призналась, что роды пройдут в «Лапино».



Престижным центром руководит главный акушер-гинеколог страны – Марк Курцер. Недавно здесь же на свет появился сын ведущей «Первого канала» Светланы Зейналовой.



Клинику в Подмосковье отличают пятиразовое питание, хорошая система охраны, отдельный вход для вип-клиентов.



Контракт на роды стоимостью 1 млн рублей включает неограниченное количество консультаций, обследования и сами роды.



Палаты здесь совсем не похожи на больничные, а максимально приближены к домашнему уюту. После родов мама и малыш несколько дней находятся в отдельной палате, где их тщательно обследуют врачи.



Сейчас Нюша находится на пятом месяце беременности и чувствует себя хорошо. Она продолжает вести активный образ жизни, а ее супруг – Игорь Сивов во всем поддерживает певицу.