Ведущая «Первого канала» Светлана Зейналова родила сына

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(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Ведущая «Первого канала» Светлана Зейналова стала мамой во второй раз. О появлении на свет малыша и родах теледива подробно рассказала в своем Instagram`e.
Звезда программы «Доброе утро» родила сына 27 мая, в 5.08. Роды Зейналовой прошли в подмосковном клиническом госпитале «Лапино», главврачом которого главный акушер-гинеколог страны – Марк Курцер.
Роды 41-летней Светланы протекали нелегко. По ее словам, она бегала по коридорам роддома и «требовала остановить процесс». Все завершилось благополучно, Зейналова назвала долгожданного сына Митей.
«Митька плакал, как все железные мужчины, которые в первый раз держат счастье, завернутое в простую фланелевую пеленку... Я от всей души благодарю великолепных врачей, своего любимого мужчину и Бога за все, что ощутила и прожила. Это было прекрасно!» – написала ведущая в своем микроблоге.
Светлана уже показала первое фото малыша. Поклонники не скупились на поздравления и «лайки».
Зейналова воспитывает 9-летнюю дочь Александру, которая страдает от аутизма. Диагноз был поставлен Александре в полтора года, через некоторое время ведущая развелась с мужем Алексеем Глазатовым. Женщина постаралась сделать все, чтобы ее дочь жила полноценной жизнью.
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