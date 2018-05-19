Певица Нюша рассекретила свою беременность

Отцом будущего малыша стал муж артистки – советник президента Международной федерации студенческого спорта FISU Игорь Сивов.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Певица Нюша (настоящее имя – Анна Шурочкина) призналась, что беременна первенцем. Исполнительница отметила в комментарии порталу Super, что это «большая радость» для нее.



Отцом будущего малыша стал муж артистки – советник президента Международной федерации студенческого спорта FISU Игорь Сивов. Супруги сыграли свадьбу летом прошлого года – в Казани и на Мальдивах.



Некоторое время пара старалась держать в секрете «интересное положение» артистки, так как на раннем сроке не принято говорить о грядущем пополнении в семействе. Сейчас беременность стала очевидной, Нюше уже трудно скрывать растущий животик.



В своем Instagram`e певица опубликовала совместное с супругом фото. На снимке отчетливо видны округлившиеся формы исполнительницы.



«Надеюсь, все отнесутся с пониманием к моему положению, и данный факт не будет снова обрастать вымышленными подробностями», – высказала надежду Нюша. Для исполнительницы малыш станет первым ребенком, для ее избранника – третьим. Сивов воспитывает двоих детей от предыдущего брака.



На днях певица опубликовала фото с пляжа в купальнике. Проницательные подписчики принялись поздравлять артистку с грядущим событием.