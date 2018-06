Трамп объяснил решение ввести торговые пошлины

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил решение ввести пошлины на импорт стали и алюминия из стран Европейского Союза, Канады и Мексики желанием восстановить справедливость в сфере торговли. Об этом он написал в своем Twitter’е.

Трамп назвал несправедливой ситуацию, когда ввозимые в США товары облагаются нулевой пошлиной, а пошлины на американские товары достигают 25, 50 или 100 процентов. «Это не свободная или честная торговля, это глупая торговля!» – подчеркнул американский лидер.

The United States must, at long last, be treated fairly on Trade. If we charge a country ZERO to sell their goods, and they charge us 25, 50 or even 100 percent to sell ours, it is UNFAIR and can no longer be tolerated. That is not Free or Fair Trade, it is Stupid Trade!