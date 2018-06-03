Трамп объяснил решение ввести торговые пошлины

Сложившуюся в мировой торговле ситуацию американский лидер счел несправедливой для США.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил решение ввести пошлины на импорт стали и алюминия из стран Европейского Союза, Канады и Мексики желанием восстановить справедливость в сфере торговли. Об этом он написал в своем Twitter’е.

Трамп назвал несправедливой ситуацию, когда ввозимые в США товары облагаются нулевой пошлиной, а пошлины на американские товары достигают 25, 50 или 100 процентов. «Это не свободная или честная торговля, это глупая торговля!» – подчеркнул американский лидер.

The United States must, at long last, be treated fairly on Trade. If we charge a country ZERO to sell their goods, and they charge us 25, 50 or even 100 percent to sell ours, it is UNFAIR and can no longer be tolerated. That is not Free or Fair Trade, it is Stupid Trade! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2018

Кроме того, политик добавил, что Штаты не могут позволить себе проиграть в торговой войне, так как их внешнеторговый дефицит составляет почти 800 млрд долларов в год.

When you’re almost 800 Billion Dollars a year down on Trade, you can’t lose a Trade War! The U.S. has been ripped off by other countries for years on Trade, time to get smart! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2018

С 1 июня США ввели пошлины на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики. ЕС и Канада уже пообещали оспорить этот шаг во Всемирной торговой организации.