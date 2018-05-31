ЕС, Мексика и Канада ответят на пошлины США

Президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Евросоюз оспорит американские пошлины на ввоз металла в ВТО и предпримет контрмеры в отношении ряда товаров из США. Об этом в ходе пресс-конференции в Брюсселе заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Ответные пошлины также введут Мексика и Канада. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters.

«Это черный день для мировой торговли. Односторонние ограничения недопустимы», — сказал Юнкер.

Президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия из этих стран, они вступят в силу с 1 июня. Это решение осудили большинство торговых партнеров Соединенных Штатов.