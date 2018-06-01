Асмус и Харламов перестали скрывать лицо дочери

Фото: соцсети
(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Актеры Кристина Асмус и Гарик Харламов перестали скрывать внешность своей дочери Анастасии. В своем Instagram`e актриса опубликовала фото с пятилетней дочерью в магазинной тележке.
Стоит отметить, что Кристина не часто балует семейными снимками, однако в Международный день детей решила сделать исключение.
«Дали дочь на сдачу», – подписала снимок Асмус.
Поклонники отметили, что Анастасия похожа на папу. «Такая миленькая:) Как две капли воды похожа на Гарика!», «Хорошая сдача», «Лапуля», «Ой какая девочка у вас! Прелесть, я долго ждала поглядеть на нее», «Хорошенькая такая. Зачем прятали то? А может и правильно», «Папина дочка», – написали фолловеры (орфография и пунктуация соблюдены – прим. Т-и).
Кристина Асмус впервые стала мамой 5 января 2013 года. Супруги до сих пор не показывали лица своей дочери.
Ранее Альбина Джанабаева показала младшего сына Валерия Меладзе.
Дали дочь на сдачу ))))) 🛒👧🏼😝 Всем мира и добра!! С праздником!!! 👨👩👧👦
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