Асмус и Харламов перестали скрывать лицо дочери

Кристина Асмус не часто балует семейными снимками, однако в Международный день детей решила сделать исключение.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Актеры Кристина Асмус и Гарик Харламов перестали скрывать внешность своей дочери Анастасии. В своем Instagram`e актриса опубликовала фото с пятилетней дочерью в магазинной тележке.



Стоит отметить, что Кристина не часто балует семейными снимками, однако в Международный день детей решила сделать исключение.

«Дали дочь на сдачу», – подписала снимок Асмус.



Поклонники отметили, что Анастасия похожа на папу. «Такая миленькая:) Как две капли воды похожа на Гарика!», «Хорошая сдача», «Лапуля», «Ой какая девочка у вас! Прелесть, я долго ждала поглядеть на нее», «Хорошенькая такая. Зачем прятали то? А может и правильно», «Папина дочка», – написали фолловеры (орфография и пунктуация соблюдены – прим. Т-и).



Кристина Асмус впервые стала мамой 5 января 2013 года. Супруги до сих пор не показывали лица своей дочери.



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