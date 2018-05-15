Альбина Джанабаева показала младшего сына Меладзе

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Фото: инстаграм
(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В Международный день детей певица Альбина Джанабаева выложила в своем Instagram`e совместное фото с четырехлетним сыном Лукой.
Мальчик родился в 2014 году в браке певицы с продюсером Валерием Меладзе. «Моя любовь! Всех с праздником!» – поздравила артистка поклонников.
Стоит отметить, Альбина не афиширует личную жизнь и не показывает лица своих детей на камеру, поэтому Лука запечатлен со спины.
Старшему сыну Меладзе и Джанабаевой – Константину в конце февраля исполнилось 14 лет. Фото с торжества случайно просочилось в Сеть.
Подписчики отметили, что Костя очень похож на маму. Исполнительница не раз отмечала, что ее сын растет непубличным человеком, и она уважает его право. Поэтому певица ни разу не выкладывала его лицо в социальных сетях, более того, артистка тайно растила сына в течение семи лет. Когда мальчику исполнилось семь, она рассказала широкой общественности о нем и о связи с Меладзе.
От предыдущего брака у Валерия Меладзе подрастают три дочери. Ради Джанабаевой он развелся со своей женой Ингой.
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