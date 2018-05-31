Бывшая жена Марата Башарова вновь выходит замуж

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(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Бывшая жена актера Марата Башарова – модель и актриса Екатерина Архарова вновь выходит замуж. Ее избранником стал бизнесмен Артем Илясов.
Об этом 43-летняя блондинка сообщила в своем Instagram`e. «Я сказала даааааааа!!!!», – эмоционально подписала снимок Екатерина (орфография и пунктуация автора соблюдены – прим. Т-и).
Поклонники принялись поздравлять пару, отметив, что Артем и Катя – очень красивая пара. Стоит отметить, что жених на шесть лет моложе невесты. Несмотря на разницу в возрасте Архарова отмечает, что очень счастлива. Влюбленные встречаются с 2017 года. Бизнесмен является управляющим московского рыбного ресторана.
Екатерина Архарова прославилась благодаря браку с Маратом Башаровым, о котором не очень любит вспоминать. По ее словам, актер периодически поднимал на нее руку, а также изменял. За время брака Архарова перенесла три сотрясения мозга. Все свои гематомы и ушибы она демонстрировала журналистам.
Екатерина Архарова – итальянская и российская актриса, племянница актера Эммануила Виторгана. Большую часть жизни провела в Италии, сейчас живет в России.
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